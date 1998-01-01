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فرانكفورت ينفي توصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن يوفيتش

الأحد 19 مايو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرانكفورت ينفي توصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن يوفيتش


وكالات / سما /

أوضح نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حقيقة توصله لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني، بشأن صفقة انتقال مهاجمه الصربي، لوكا يوفيتش، إلى الفريق الملكي، في الصيف المقبل.

وقال فريدي بوبيتش، المدير الرياضي للنادي الألماني، في تصريحات صحفية اليوم: “ليس هناك اتفاق حتى الآن مع أي فريق رغم أن هناك بعض المحادثات السرية.. مفاوضات مع ريال مدريد؟ نعلم عن اهتمامهم”.

وتابع في نفس السياق: “يوفيتش هو أكثر لاعب مطلوب في سوق الانتقالات، سنرى ما سيحدث، يجب على الأندية التي تريده دفع المبلغ الذي نريده أو سيبقى هنا في فرانكفورت”.

يذكر أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن النادي الملكي توصل لاتفاق لضم لوكا جوفيتش لصفوفه، والتوقيع على عقد انتقال اللاعب لريال مدريد لمدة خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو.

ويرغب ريال مدريد في دفع مبلغ أقصاه 50 مليون يورو للفوز بخدمات جوفيتش، فيما يتطلع النادي الألماني إلى الحصول على مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، سيحصل منها نادي بنفيكا البرتغالي، النادي السابق للاعب الصربي، على 12 مليون يورو.

#فرانكفورت #ريال مدريد

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