طب "الإٍسلامية" بغزة يعقد الورشة التحضيرية الأولى لمؤتمر علاج الألم والرعاية التلطيفية

غزة / سما /

عقدت كلية الطب في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، ورشة تحضيرية الأولى لمؤتمرها السنوي الثامن بعنوان "علاج الألم والرعاية التلطيفية في فلسطين", بحضور عدد من الأخصائيين والخبراء وممثلين عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين والكليات الشرعية, والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية.

من جانبه، افتتح الدكتور أنور الشيخ خليل – نائب عميد كلية الطب، الورشة وأشاد بالمشاركة الفاعلة، ووقف على أهداف الورشة باعتبارها تمهيداً لعقد المؤتمر الثامن لكلية الطب المزمع عقده في الخامس والعشرين من أكتوبر 2019م.

بدوره, رحب الدكتور فضل نعيم – عميد كلية الطب, رئيس المؤتمر, في كلمته بالحضور وأكد على تقديم أوراق عمل تعكس تجارب المشاركين في علاج الألم والرعاية التلطيفية بما يسهم في إثراء المؤتمر، والخروج بتوصيات يستفاد منها في المستقبل.

من جهته, تطرق الدكتور خميس الاسى – منسق عام المؤتمر, إلى مفهوم الرعاية التلطيفية, ومكوناتها, وأهدافها وأهميتها والمعوقات التي تحول دون تطبيق الرعاية التلطيفية.

كما وأشار الأستاذ الدكتور عبد المنعم لبد - رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى أهم الانجازات التي تمت في سبيل إنجاح المؤتمر، وتحدث عن دور المؤسسات الشريكة والتحديات التي تواجه انعقاد المؤتمر، والصعوبات التي قد تواجه المتحدثين من الخارج نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر.