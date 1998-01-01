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مبابي يهدد ميسي ويقترب من حسم جائزة الحذاء الذهبي

الأحد 19 مايو 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يهدد ميسي ويقترب من حسم جائزة الحذاء الذهبي


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة مهدد بفقدان جائزته المفضلة “الحذاء الذهبي” هذا الموسم بعد تألق كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي اللافت للأنظار.

 

ويمتلك النجم الأرجنتيني في رصيده التهديفي هذا الموسم بمسابقة الدوري الإسبانيحتى الآن 32 هدفًا، ولكن بعد تألق كيليان مبابي مساء أمس أمام ديجون، فإن جائزة الحذاء الذهبي قد تذهب للشاب الفرنسي المتألق.

ومن المعروف أن جائزة الحذاء الذهبي تُمنح لأفضل هداف في الدوريات الـ 5 الكبرى، ويعتبر ليونيل ميسي هو حامل اللقب في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة أن كيليان مبابي نجح مساء أمس في تسجيل هدفين في مرمى ديجون، ليصل عدد أهدافه إلى 32 هدفًا متساويًا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيلعب مساء اليوم الأحد برشلونة ضد إيبار، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، وأمام ميسي فرصة لزيادة غلته التهديفية.

ولكن أوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يتبقى له مباراة أخرى يوم الجمعة المقبلة أمام ريمس، وبإمكان كيليان مبابي تسجيل عددًا كبيرًا من الأهداف، ليتفوق على ميسي ويحرز جائزة الحذاء الذهبي.

وأكملت الصحيفة أن مهمة كيليان مبابي ستكون أسهل بكل تأكيد إذا لم يسجل ليونيل ميسي في مباراة اليوم، أو حتى لو يشارك من أجل الاستعداد للقاء نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

#ليونيل ميسي #كيليان مبابي #الحذاء الذهبي

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