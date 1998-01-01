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جريزمان يتعرض للإهانة في آخر مبارياته مع أتلتيكو مدريد

الأحد 19 مايو 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريزمان يتعرض للإهانة في آخر مبارياته مع أتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

واجه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان موقفاً صعباً في آخر مباراة بقميص أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي في الجولة الختامية لمنافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

 

وخرج النجم الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي ليعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد في الأول من يوليو/تموز المقبل بعد 258 مباراة مع الفريق حيث نجح في تسجيل 133 هدفاً خلال 4 سنوات.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، على الرغم من الحضور الجماهير المحدود لمشجعي الروخي بلانكوس لم يسلم أنطوان جريزمان من صافرات الاستهجان من المشجعين الغاضبين من قراره، حيث طوال 90 دقيقة التي لعبها ضد ليفانتي تعرض لمختلف المضايقات.

وأطلقت صافرات الاستهجان مع كل كرة كان يلمسها جريزمان، كما تم التصفير حين تم نطق إسمه من مذيع الملعب في استعراض تشكيلة الفريقين قبل اللقاء، وتم مهاجمته بكلمات من قبيل أخرج أخرج…

ويأتي قرار جريزمان بالخروج بعد عام واحد على تمديد عقده حتى 2023 ورفع راتبه إلى 23 مليون يورو سنوياً ليصبح من بين الأعلى دخلاً في العالم، إلا أن النجم الفرنسي قرر في النهاية مغادرة الفريق حيث يعتقد أنه يملك اتفاقاً مع برشلونة.

#انطوان جريزمان #أتلتيكو مدريد

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