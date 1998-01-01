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هارتس: الآلاف غادروا غزة دون رجعة وحماس تمنع مغادرة الأطباء ..

الأحد 19 مايو 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس: الآلاف غادروا غزة دون رجعة وحماس تمنع مغادرة الأطباء ..


القدس المحتلة / سما /

ذكرت  صحيفة هارتس العبرية انه في عام 2018 ، غادر 35000 فلسطيني قطاع غزة عبر معبر رفح ولم يعودوا بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة . 

وقالت  الصحيفة ان غالبية الذين تركوا غزة هم من الشباب المتعلمين ذوي الوضع الاقتصادي المرتفع نسبياً، بمن فيهم 150 طبيبًا من مستشفيات في غزة.

واضافت هارتس ان حركة حماس تنبهت لذلك ومنعت الاطباء من مغادرة القطاع . "يسافر العديد من المغادرين إلى تركيا ، وهناك يتم نقلهم بواسطة وسطاء على متن قوارب إلى اليونان، ويستمرون في طريقهم إلى بلدان أوروبية أخرى.

ومن بين عشرات من اللاجئين الذين لقوا حتفهم عندما غرق قارب قبالة تركيا الشهر الماضي ، كان هناك 13 فلسطينيًا فروا من غزة. في نوفمبر 2017 .

في نوفمبر 2017 تم فتح معبر رفح أمام حركة الفلسطينيين، لأول مرة منذ عشر سنوات، الأمر الذي سمح للكثيرين منهم بالمغادرة، وقبل ذلك لم يتمكن سكان القطاع من المغادرة إلا في حالات استثنائية وقليلة، حصلوا خلالها على تصاريح للمغادرة عبر الأردن، وفي حينه كان يحتاج المغادرون إلى تصريح من جهاز الأمن الإسرائيلي.

ووفقا للتقديرات  في إسرائيل فان 35 ألف فلسطيني غادروا القطاع في العام الماضي، ولم يرجعوا إليه وإن تكلفة المغادرة إلى تركيا، التي تعتبر الهدف الأرخص والشائع جداً بالنسبة للمغادرين، تقدر بأربعة آلاف دولار وأن من أكثر الدول استهدافاً من قبل المغادرين، ألمانيا والسويد.

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