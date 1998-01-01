مانشستر سيتي يسحق واتفورد ويتوج بلقب كأس إنجلترا

وكالات / سما /

تُوج فريق نادي مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب اكتساحه واتفورد بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء على ملعب ويمبلي في المباراة النهائية.

وتأهل الفريقان إلى النهائي عقب تفوق السكاي بلوز على برايتون وتغلب واتفورد على ولفرهامبتون في الدور نصف النهائي.

وواصل رحيم ستيرلينج الجناح الإنجليزي في صفوف أزرق مانشستر تألقه هذا الموسم، من خلال تسجيل هاتريك في مباراة اليوم.

نجم ليفربول الإنجليزي السابق استطاع التوقيع على الهدف الثاني في الدقيقة 38، ليعزز تقدم السيتيزنس بالهدف الذي أحرزه النجم الإسباني دافيد سيلفا في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استطاع البديل كيفين دي بروين إضافة الهدف الثالث بعد دخوله بدقائق قليلة في الدقيقة 61، ثم بصم جابرييل جيسوس على الهدف الرابع في الدقيقة 68 لينهار فريق واتفورد بشكل تام، وينجح ستيرلينج مرة أخرى في إحراز الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 81 و87 لتنتهي المباراة بفوز ساحق لرجال بيب جوارديولا.​

وبذلك، يكون زملاء سيرجيو أجويرو قد تمكنوا من التتويج بجميع الألقاب المحلية هذا الموسم، بعد حصد لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية، ليؤكد السيتي أن إنجلترا كلها زرقاء وليس مدينة مانشستر فقط.

وبذلك، يلعب ليفربول مباراة الدرع الخيرية بداية الموسم الجديد في أغسطس ضد مانشستر سيتي، ويتأهل مانشستر يونايتد إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.