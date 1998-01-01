وزير اسرائيلي يتقدم عشرات المستوطنين باقتحام الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى برفقة العشرات من المستوطنين، فيما وفرت شرطة الاحتلال الحراسة للمقتحمين وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال برفقة 17 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته وبعضهم قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة"، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أن أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند منتصف الليل، جميع المعتكفين بالقوة من المسجد الأقصى، إذ تعتزم سلطات الاحتلال منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.