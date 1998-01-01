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جامعة الأقصى تستضيف بروفيسور من جامعة Baylor الأمريكية

الأحد 19 مايو 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استضافت جامعة الأقصى البروفيسور المتقاعد مارك إيليس من جامعة بايلور من مدينة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء محاضرة أكاديمية عبر Skype، بحضور عددٌ من طلبة قسم اللغة الإنجليزية.

حيث رحب عميد شئون العلاقات الدولية بالجامعة د. نبيل عبدالله العيلة بالبروفيسور متحدثاً حول أهمية فتح آفاق تعاون ما بين جامعة الأقصى والجامعات الأمريكية وإمكانية الاستفادة من المحاضرات الأكاديمية المقدمة التي تعزز المشاركة الثقافية والفكرية لطلابنا، وبناء جسور التعاون عبر الثقافات والمدارس الفكرية المختلفة.

كما رحب رئيس قسم اللغة الإنجليزية د. محمود الحرثاني بالضيف، وشكره على اعطاء بعض من وقته للتحدث مع طلبة جامعة الأقصى.

وتعتبر هذه المحاضرة جزء من سلسلة المحاضرات التي يقوم بتنسيقها الأستاذ الدكتور عصام شحادة والتي تهدف إلى استضافة الأساتذة في جميع المجالات من الجامعات الأمريكية والبريطانية وإعطاء طلابنا فرصة للنقاش حول المواضيع المطروحة في المحاضرات، وتقديم وجهات نظرهم حول مختلف القضايا والاستماع خبرات من الآخرين والتعلم منها.

حيث تحدث البروفيسور مارك عن آرائه حول الصراع العربي الإسرائيلي واحتلال فلسطين، ووقوفه وتعاطفه مع القضية الفلسطينية، كما أكد على الحاجة الملحة للفلسطينيين أن يكون لهم دولة خاصة بهم كما أعرب عن استيائه بسياسة المستوطنات الإسرائيلية الضخمة والوحشية ونهب الأراضي الفلسطينية، وتحدث أيضًا عن لقاءاته الوثيقة مع إدوارد سعيد وتبادلهم الإنساني والفكري، وكيف افتقد إدوارد سعيد متسائلاً  في الوقت نفسه عما سيقوله إدوارد سعيد حول القضايا التي يوجهها الفلسطينيون هذه الأيام.

#جامعة الأقصى

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