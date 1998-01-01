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حماس: السلطة تمارس الابتزاز والاقصاء وعليها رفع عقوباتها عن غزة

الأحد 19 مايو 2019 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: السلطة تمارس الابتزاز والاقصاء وعليها رفع عقوباتها عن غزة


غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس، مساء اليوم السبت، إن "مواصلة قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة حركة فتح، في فرض عقوباتها على أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبة هذه القيادة في استمرار معاناة أهالي القطاع لتحقيق أهداف فئوية بعيدًا عن المصلحة الوطنية".

وذكر الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، أن عقوبات السلطة ساهمت إلى جانب حصار الاحتلال لغزة، في تفاقم معاناة المواطنين، وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وأكد أن "على السلطة أن ترفع عقوباتها فورًا عن القطاع، وأن تتخلى عن منطق الابتزاز والاقصاء إن كانت صادقة في حديثها عن مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية".

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