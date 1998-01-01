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إليسا تفاجئ جمهورها بخبر صادم عن إصابتها بالسرطان

الأحد 19 مايو 2019 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تفاجئ جمهورها بخبر صادم عن إصابتها بالسرطان


وكالات

فاجأت النجمة إليسا جمهورها بنشرها خبرا صادما عن المضاعفات الصحية التي تعاني منها عقب إصابتها بمرض السرطان.


وذكرت أنها ستغادر لبنان، خلال الأيام المقبلة، لاستكمال العلاج من مضاعفات صحية تتعرض لها، منذ علاجها من مرض سرطان الثدي، الذي تعافت منه.

وتعاني إليسا من مضاعفات صحيفة في يدها، التي كانت خضعت لعملية جراحية خلال مطلع عام 2019 الحالي، بحسب موقع "إم تي في"، الذي أشارت إلى أنها ستسافر إلى ألمانيا لإكمال علاج يدها.

وستبقى إليسا لمدة نحو 20 يوما، وذلك بعدما سافرت في السابق، إلى بروكسيل بداية العام، حيث خضعت لجراحة في يدها.

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