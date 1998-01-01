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طمرة: مقتل وسام ياسين في جريمة إطلاق نار

الأحد 19 مايو 2019 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طمرة: مقتل وسام ياسين في جريمة إطلاق نار


القدس المحتلة / سما /

قتل رجل في الأربعينات من عمره، مساء السبت، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراح تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة.

وقالت مصادر محلية إن القتيل هو وسام ياسين، وهو أحد أصحاب المحال التجارية المعروفين في المدينة، وتعرض لإطلاق النار قرب منزله.

وكان الضحية قد أحيل إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا وهو يعاني من جروح حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي مقتله بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وشهدت طمرة، خلال الأيام الأخيرة، ازديادًا في أعمال العنف وإطلاق النيران، إذ أصيب شابان فجر السبت جراء إطلاق نار على مقهى، وأصيب 6 أشخاص، مساء الأربعاء الماضي، بجراح متفاوتة خلال شجار في المدينة.

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