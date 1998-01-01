فيديو: رفع العلم الفلسطيني وتضامن دولي بمسابقة الأغنية الأوروبية في تل ابيب

القدس المحتلة / سما /

لم تخلو الأجواء النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية في تل أبيب الليلة الماضية، من حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني داخل وخارج القاعة المخصصة للحفل.

وظهرت المغنية الشهيرة مادونا ضمن فريق الأغنية الخاص بها والذي استعرض عدة أغاني خلال المسابقة وهو يحمل العلم الفلسطيني، قبل أن يظهر في أغنية أخرى العلمين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت مادونا إن الموسيقى توحد الناس، وأنها جاءت لإسرائيل بسبب الموسيقى وليس لأسباب سياسية.

وكانت مادونا رفضت مطالبات بعدم المشاركة في نهائيات مسابقة يورو فيجن في تل أبيب باعتبارها واجهة لتجميل الاحتلال للأراضي الفلسطينية .

كما رفع العلم الفلسطيني من قبل الفريق الذي يمثل دولة آيسلندا. وذلك تزامنا مع تظاهرات خارج القاعة لحركة المقاطعة الدولية BDS تضامنا مع الشعب الفلسطيني وخاصةً قطاع غزة في ظل تعرضه للعدوان والحصار المتواصل من قبل الاحتلال.

وفي سياق متصل، نجح قراصنة للمرة الثانية في اختراق بث الحفل الختامي لليوروفيجن، ويث مشاهد للدمار الذي حل بقطاع غزة خلال أغنية مادونا، قبل أن يتم السيطرة على الاختراق والعودة للبث الأصلي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها بث الحفل للاختراق، حيث تعرض بث حفل الافتتاح للاختراق وبث رسائل تهديد بأن تل أبيب ليست آمنة، وهو الاختراق الذي اتهمت إسرائيل، حماس بالوقوف ورائه.