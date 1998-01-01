المانيا : بايرن ميونخ بطلا للبوندسليغا للمرة الـ 29 في تاريخه

برلين/ وكالات /

أسدل الستار على الدوري الألماني لكرة القدم، باحتفاظ فريق بايرن ميونخ بلقب بطل البوندسليغا، عقب فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (5-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت.

وأحرز خماسية بطل البوندسليغا كل من، الفرنسي كينغسيلي كومان (د. 4)، والنمساوي دافيد ألابا (د. 53)، والبرتغالي ريناتو سانشيز (د. 58)، والفرنسي فرانك ريبيري (د. 72)، والهولندي آريين روبن (د. 78).

بينما سجل المهاجم الفرنسي، سباستيان هيلير، هدف الضيوف الوحيد، عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أليانز أرينا".

وتوج بايرن ميونيخ بلقب بطل البوندسليغا للمرة السابعة على التوالي، والـ 29 في تاريخه (رقم قياسي)، وابتعد بفارق 20 لقبا عن أقرب منافسيه نورنبيرغ، ويليهما بوروسيا دورتموند، في المرتبة الثالثة، برصيد 8 ألقاب.