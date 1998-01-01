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العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية طارئتين في مكة

السبت 18 مايو 2019 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية طارئتين في مكة


الرياض /وكالات/

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس... 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

وأوضح المصدر أن هذه الدعوة تأتي "حرصا من خادم الحرمين الشريفين... على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

#سلمان #القمة العربية #ايران #مكة

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