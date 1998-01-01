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القوات السورية تتصدى "لأجسام غريبة" مصدرها إسرائيل

السبت 18 مايو 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات السورية تتصدى "لأجسام غريبة" مصدرها إسرائيل


دمشق /سما/

أفادت وكالة "سانا" أن المضادات الأرضية السورية تتصدى لـ "أجسام غريبة" قادمة من إسرائيل، وذلك بعد مرور أقل من يوم واحد على تعرض البلاد لهجوم جديد من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة السورية الحكومية إن "أجساما غريبة" دخلت، مساء اليوم السبت، المجال الجوي السوري "من الأراضي المحتلة في أجواء المنطقة الجنوبية"، مضيفة أن "المضادات الأرضية تتعامل معها".

ومساء أمس الجمعة ذكرت "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية لأجسام مضيئة قادمة من "الأراضي المحتلة" جنوب البلاد، في إشارة إلى هضبة الجولان التي تستولي عليها إسرائيل، وأسقطت عددا منها، وأضافت الوكالة الرسمية أن دوي انفجار سمع في محيط العاصمة دمشق.

فيما أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الأجسام المضيئة التي تم اكتشافها جنوب غرب العاصمة، هي عبارة عن طائرة مسيرة إسرائيلية، دخلت من الأراضي المحتلة في الجولان السوري، وتم إسقاطها بوسائط الدفاع الجوي.

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