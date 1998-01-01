السيسي يؤكد تضامن مصر مع السعودية في التصدي لمحاولات النيل من أمنها واستقرارها

القاهرة /سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجه عام.

وشدد السيسي خلال استقباله السفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، اليوم السبت، على متانة الروابط والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إلى أن السفير السعودي سلم الرئيس السيسي الدعوة الموجهة من جلالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة.

ومن المقرر عقد الدورة الـ 14 لمنظمة المؤتمر الاسلامي على مستوى القمة نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

كما نقل السفير السعودي تقدير المملكة العربية السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال، مؤخراً، محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض.