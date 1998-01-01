حماس توجه رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن قطاع غزة!

غزة / سما /

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس"، اليوم السبت، إن على السلطة الفلسطينية رفع عقوباتها فوراً عن القطاع، والتخلي عن منطق الابتزاز والاقصاء إن كانت صادقة في حديثها عن مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

وأضاف قاسم في تصريح له اليوم السبت، أن مواصلة قيادة السلطة وحكومة حركة "فتح"، في فرض عقوباتها على أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبة هذه القيادة في استمرار معاناة أهالي القطاع لتحقيق أهداف فئوية بعيداً عن المصلحة الوطنية. وفق تعبيره.

وأوضح أن عقوبات السلطة ساهمت إلى جانب حصار الاحتلال للقطاع، في تفاقم معاناة المواطنين، وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع. وفق قوله.