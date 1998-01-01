مجدلاني يطلع سفير روسيا على آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلع الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، سفير روسيا الاتحادية حيدر أغانين الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله لدى دولة فلسطين، على آخر التطورات السياسية في المنطقة.

ووضع مجدلاني السفير الروسي في صورة الأوضاع التي تمربها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس لنظيره الروسي تؤكد الحرص على العلاقات وتعزيزها، والتطلع لدور روسيا الاتحادية على انقاذ حل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأثنى على الدور الهام والحيوي الذي لعبه السفير أغانين خلال عمله كسفير لروسيا الاتحادية، ودوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، اضافة إلى الدور في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تأتي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أعرب أغانين عن شكره وتقديره للقيادة والشعب الفلسطيني، التي كانت دوما حريصة على تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.