سفارتنا لدى المغرب تحيي ذكرى النكبة

الرباط /سما/

نظمت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، أمسية ثقافية بمناسبة احياء الذكرى الـ 71 للنكبة، بمشاركة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وأبناء الجالية والطلبة.

وأكد سفير دولة فلسطين جمال الشوبكي، الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة، وأن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه، مشددا على ان فلسطين والمنطقة لن تشهد الأمن والاستقرار والسلام وحقوق الفلسطينيين مسلوبة.

وأشاد بالمواقف الدائمة للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دفاعه عن القدس وفلسطين، والدعم الذي قدمه لترميم فضاءات بالمسجد الأقصى والقدس.

بدوره، ألقى الشيخ حسين كلمة تناول فيها الأوضاع في القدس جراء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا صمود المقدسيين في وجه كل مخططات تصفية قضية فلسطين.

وشاركت مجموعة "جدل" للأغنية المغربية الملتزمة بإحياء الامسية الثقافية بتقديم اناشيد الثورة الفلسطينية، إضافة لإلقاء الشاعر الفلسطيني فؤاد الترك قصائد شعر حول فلسطين.

وقدم السفير الشوبكي، درعا تقديريا لأعضاء مجموعة "جدل"، تقديرا لجهودهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية.