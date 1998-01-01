قلقيلية:الشرطة تقبض على شخصٍ فارٍّ من العدالة ومحكوم بالسجن 9 سنوات

قلقيلية / سما /

ألقت الشرطة، اليوم السبت، القبض على شخصٍ فارٍّ من وجه العدالة وصادرٍ بحقه حكم قضائي بالسحن 9 سنوات مع الأشغال الشاقة، وصادر بحقه 8 مذكرات قضائية في قلقيلية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه و خلال عمل حاجز لقوة من الشرطة القضائية على أحد مداخل مدينة قلقيليه لمتابعة تنفيذ المذكرات القضائية، تم إلقاء القبض على شخص فار من وجه العدالة و صادر بحقه حكم قضائي 9 سنوات مع الأشغال الشاقة على قضايا سابقة، منها مخدرات وسرقة وصادر بحقه 8 مذكرات قضائية وأمرا حبس لعدم دفع دين.

وأكد البيان أنه تمت إحالته إلى جهة الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.