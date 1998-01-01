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معاريف: فترة التوتر تنتهي الليلة وإسرائيل تمكنت من المناورة أمام حماس دون أن تقدم اي شئ لها!

السبت 18 مايو 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: فترة التوتر تنتهي الليلة وإسرائيل تمكنت من المناورة أمام حماس دون أن تقدم اي شئ لها!


غزة / سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أن فترة التوتر بين اسرائيل وقطاع غزة انتهت مع انتهاء مسابقة اليوروفيجن، مشيرة الى أن حماس  لم تحصل على أي شيء من "إسرائيل" 

وبحسب الصحيفة، مع نهاية مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) وإذا سارت الأمور هذه الليلة على ما يرام فترة متوترة للغاية في العلاقات بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

وأوضحت "معاريف" العبرية، أنه وفق اعتبارات حماس فإن مسابقة الأغنية الأوروبية هي المحطة الأخيرة في الوقت الحالي التي يمكن أن تتعرض فيها "إسرائيل" للضغوط.

وأضافت: المثير للدهشة أن "إسرائيل" تمكنت من المناورة أمام حماس منذ أكثر من عام، دون أن تقدم لها أي شيء.

#حماس #اسرائيل #غزة #قطاع غزة

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