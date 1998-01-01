البنك الدولي: الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار إلى وطنهم

غزة / سما/

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم السبت، أن الفلسطينيين المغتربين قاموا بتحويل نحو 2.6 مليار دولار إلى وطنهم خلال 2018.

ورتب البنك الدولي في أحدث تقاريره، فلسطين بالمرتبة السادسة عربيا بحجم حوالات المغتربين للعام 2018، والاردن رابعاً بــ4.4 مليار دولار.

وأشار البنك الدولي في تقريره موجز الهجرة والتطوير رقم 31 "أن تحويلات الفلسطينين المغتربين المقدرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.4 بالمئة في نهاية العام الماضي".

وتصدرت مصر الدول العربية بحجم تحويلات مواطنيها بـ 28.9 مليار دولار، تلتها المغرب 7.4 مليار دولار، لبنان 7.2 مليار دولار، الأردن 4.4 مليار دولار، اليمن 3.4 مليار دولار، الضفة الغربية وقطاع غزة 2.6 مليار دولار، تونس ملياري دولار، الجزائر 1.9 مليار دولار، إيران 1.4 مليار دولار والعراق 1.1 مليار دولار.

وقال البنك الدولي إنه يتوقع أن تنمو تحويلات المغتربين حول العالم خلال العامين القادمين، مرجحا نموها بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الحالي لتبلغ 714 مليار دولار، وبنسبة 4.5 بالمئة في عام 2020 لتسجل 746 مليار دولار.

ووصف البنك الدولي أداء الاقتصاد في العالم بـ "الصلب" نظرا لتحسن التوظيف في أميركا وتسارع وتيرة التدفقات المالية من روسيا ومنطقة الخليج.

ونوه إلى سلسلة من التحديات التي قد تعرقل تحويلات المغتربين حول العالم خلال الفترة المقبلة، كالمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في العديد من الدول، وتبني سياسات هجرة حازمة في الكثير من البلدان المرسلة للتحويلات، وتصاعد القيود التجارية عالميا واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الكلفة الباهظة لتحويل الأموال بين البلدان