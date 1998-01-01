وزير الخارجية الايراني: لن تحدث حرب في المنطقة ولا نريدها

طهران /سما/

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت، إنه لن تحدث حرب في المنطقة "لأننا لا نريد الحرب و لا أحد يظن بأنه بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".



وأضاف ظريف في تصريح قبيل مغادرته العاصمة الصينية بكين عائدا إلى طهران، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مؤخراً أنه لايريد الحرب، لكن هناك أشخاص حوله يدفعونه نحوها تحت ذريعة أنهم يريدون جعل أمريكا أقوى أمام إيران، بحسب وكالة تسنيم.



وأضاف: "بعض حكام المنطقة الرجعيين فرضوا مصالحهم على الادارة الأمريكية عبر الأموال.



ونوه ظريف إلى أن مستقبل الاتفاق النووي في يد المجتمع الدولي، قائلاً: "إن المجتمع الدولي دعم الاتفاق النووي حتى اللحظة، لكن هذا الدعم كان غالباً على شكل بيانات وإعلان مواقف سياسية، لكن من الضروري أن تتحول إلى إجراءات اقتصادية عملية يتمكن الشعب الايراني من خلالها من الانتفاع من الاتفاق النووي".



وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.