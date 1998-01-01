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استقالة نائب مستشار النمسا عقب فضيحة "الفيديو السري"!

السبت 18 مايو 2019 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة نائب مستشار النمسا عقب فضيحة "الفيديو السري"!


فينيا /سما/

 قدم نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني الشعبوي، اليوم السبت، استقالته بعد الكشف عن فيديو يبدو فيه، وكأنه يعرض عقودا حكومية ضخمة على سيدة روسية مقابل الحصول على دعم سياسي وأعلامي.

وقال شتراخه (49 عاما) في مؤتمر صحافي في فيينا إنه قدم للمستشار النمساوي سيباستيان كورتس استقالته من مهامه كنائب للمستشار وبأن المستشار قبل الاستقالة. وأضاف شتراخه، الذي كان قد شكل حكومة مع المستشار المحافظ كورتس في نهاية 2017، "ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف التحالف".

وبحسب تقارير صحفية، أبدى شتراخه استعداده قبيل الانتخابات البرلمانية الماضية في 2017 لتدبير رسو عطاءات حكومية على سيدة أعمال روسية فاحشة الثراء مقابل مساعدته في حملته الانتخابية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، مثل "شبيغل" و"زود دويتشه تسايتونغ" أن هذا التواطؤ مثبت في لقطات فيديو وصلت إليها، وتبين أن لقاء جمع شتراخه في الرابع والعشرين من تموز/يوليو 2017 في جزيرة إبيزا السياحية في إسبانيا بالسيدة الروسية دارت فيه اتفاقات حول استحواذ المرأة على صحيفة "كرونن تسايتونغ" النمساوية مقابل مساعدته في حملته الانتخابية.

ويبدو أنه قد تبين بأن السيدة ليست سوى حسناء لعبت دور ثرية روسية لاستدراج شتراخه للحديث عن عقود ضخمة مقابل مساعدته في الفوز في الانتخابات.

وقد ندد شتراخه بـ"استهداف سياسي" قال إنه طاله، مؤكداً أنه لم يرتكب "أي مخالفة"، لكنه اعترف بأن أسلوبه خلال تلك المحادثة "كان ذكورياً" لأنه تناول كميات كبيرة من الكحول. وندد شتراخه بأسلوب "الغدر"، موضحاً أن هذا اللقاء لم ينتج عنه شيئاً. وقدّم اعتذاره للنساء ولحزبه وللمستشار كورتس، معتبراً أنه تصرّف كـ"المراهقين" لعدم قدرته على السيطرة على كلماته.

كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

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