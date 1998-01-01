ليبرمان يتحدث عن صواريخ المقاومة واصرار على اتفاق شامل حول نهاية لعبة قطاع غزة!

غزة / سما /

أصر وزير الحرب السابق ورئيس حزب يسرائيل بيتننا أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، على أنه يجب أن يكون هناك اتفاق شامل بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع حول التحديات والأهداف في كل ما يتعلق بأمن دولة "إسرائيل".

وبحسب والا العبري، أضاف ليبرمان" يشمل ذلك اتفاق أساسي حول نهاية لعبة قطاع غزة، ولن يرسل أحد جنودنا لاحتلال قطاع غزة أو جنوب لبنان على أساس اتفاقات التحالف، ولكن فقط على أساس معلومات الاستخبارات ورأي رئيس الأركان، ورئيس الشاباك ورؤساء المؤسسة الأمنية الأخرى".

وتابع ليبرمان "ليس لدي شك في أنه إذا تم توجيه 99% من الصواريخ إلى تل أبيب وليس إلى جنوب البلاد، فإن جميع المعلقين دون استثناء سيطالبون في أسوأ الحالات بمسح قطاع غزة من على وجه الأرض، وفي أحسن الأحوال احتلال غزة وتغيير النظام هناك".

وقال "هناك قفزة على مستوى التعزيزات العسكرية، وكمية الصواريخ التي يتم إنتاجها يوميًا في قطاع غزة" موضحا "لم يعد يمتلكون صواريخ قسام بدائية، بل هناك صواريخ تتميز بمدى ودقة يجب أن تسبب لنا مصدر قلق".

وكانت مصادر اسرائيلية قد كشفت امس عن ان ليبرمان اجتماع لمدة ست ساعات امس مع نتنياهو لحسم قضية انضمامه الى الائتلاف الحكومي فيما اشترط ليبرمان على نتنياهو ان يكون انهاء حماس في غزة جزء من الاتفاق الحكومي ووقف ارسال الاموال القطرية قبل موافقته على اي طرح لدخوله الحكومة.

وقالت المصادر ان ليبرمان اخبر نتنياهو " لقد خرجب من الحكومة وقدمت استقالتي بسبب الموقف من حماس واوضاع سكان الجنوب والاموال القطرية وساكون خائنا للذين صوتوا لي في حال قبولي باقل من ذلك".