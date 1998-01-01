  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أميركا تدعو الخطوط الجوية التجارية لتوخي الحذر في سماء الخليج

السبت 18 مايو 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميركا تدعو الخطوط الجوية التجارية لتوخي الحذر في سماء الخليج


واشنطن/وكالات/

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة تنصح
فيه بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.


وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته يوم الخميس ونشرته في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية بسبب احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".
وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.


وشددت واشنطن من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وعززت من وجودها العسكري في الشرق الأوسط واتهمت طهران بتهديد القوات والمصالح الأمريكية. ووصفت إيران تلك الإجراءات بأنها "حرب نفسية" و "لعبة سياسية".

#ايران #الخليج #امريكا #طائرات

الأكثر قراءة اليوم

المالكي: الانقسام قوض قدرتنا وغزة على وشك الانهيار واقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة هدفه التالي..

بالصور.. وفاة طفلة من غزة أثناء تلقيها العلاج "وحيدة" بالقدس المحتلة

حميدتي: قصة راعي إبل تحول إلى مجرم حرب لحاكم فعلي للسودان

لهذا السبب.. "اسرائيل" بعثت رسالة الى عادل الامام !

ديلي تليغراف: "حركة حماس تشكر كوربين"!

مركز دولي يكشف عن موعد عيد الفطر فلكيا

تقارير : كريستيانو يتبرع لإفطار الصائمين في غزة

الأخبار الرئيسية

اسرى فلسطينيون - ارشيف

مصلحة السجون الإسرائيلية تتنكر لاتفاقها مع الأسرى: لا هواتف قريباً

صحيفة إسرائيلية: هذه هي مفاجأة حماس والجهاد الإسلامي في الحرب القادمة

كوشنير نتنياهو - ارشيف

معهد واشطن: لا دولة للفلسطينيين في صفقة القرن وتوطين اللاجئين وترامب لم يقرأها بعد

رئيس

الخارجية الفلسطينية: الرئيس يستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع نتنياهو في موسكو

تحذير إسرائيلي من تفعيل حماس لقواتها البحرية ضد قواعد عسكرية