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البحرين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق

السبت 18 مايو 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق


المنامة/ وكالات /

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرًا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار.


وشددت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين /بنا/ اليوم السبت على ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر.
ودعت الوزارة كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الايرانية، وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم.


وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج مؤخرا عقب الاعتداء على 4 سفن تجارية قبالة مياه دولة الامارات العربية المتحدة ومنشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، مما دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز تواجدها في المنطقة.

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