نابلس: الشرطة تتعامل مع 6 شجارات وتتحفظ على 24 شخص

نابلس / سما /

تعاملت غرفة عمليات الشرطة الليلة الماضية مع 6 شجارات وقعت في مناطق مختلفة من المحافظة نتج عنها 11 إصابة متنوعة وتحفظت على 24 شخص من المشتركين بها.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغات عدة عن شجارات وقعت في انحاء مختلفة من المحافظة نتج عنها 11 اصابة بالات حادة وصفت بين الخطيرة والمتوسطة فيما قامت اقسام التحقيق بتوقيف 24 شخصاً على إثر هذه الشجارات.

وذكر البيان ان الشرطة وبمساندة من الدورية المشتركة فضت شجاراً عائلياً في بلدة سبسطية شمال نابلس نتج عنه 3 إصابات وصلت مشافي المدينة وقد وصفت بالمتوسطة وتم توقيف 15 شخصاً يشتبه بهم بالاشتراك فيه وقامت بتوقيف 9 اشخاص من المشتركين في الشجارات الخمس الباقية وقد نتج عنها 8 إصابات احداها وصفت بالبليغة في شجار وقع ببلدة سالم شرق نابلس. وباقي الشجارات وقعت في احياء مدينة نابلس.

وأكد البيان ان الشرطة باشرت التحقيق بكل شجار على حده وتحفظت على المشتبه بهم بالضلوع بهذه الشجارات لحين احالتهم وملفاتهم للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية اصولاً.