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اشتية: الخليل قصة نجاح اقتصادي وسندعم أية مبادرة تنموية

السبت 18 مايو 2019 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الخليل قصة نجاح اقتصادي وسندعم أية مبادرة تنموية


رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "شكلنا حكومة ظل موازية للحكومة الحالية، متمثلة في الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، تتكون من مؤسسات تعمل خارج إطار الحكومة، بهدف تنسيق الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لخلق تنمية اقتصادية غير مسبوقة".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، عددا من ممثلي القطاع الخاص لمحافظة الخليل، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

وأضاف اشتية: "الخليل قصة نجاح اقتصادي بالمعنى الحقيقي، وسندعم أية مبادرة اقتصادية تنموية وسنكون شركاء معها بالأفعال، فالخليل عنقود صناعي سنقوم بتوفير كل ما يلزم من قوانين وتشريعات وبنى تحتية وخدمات لإنجاحه".

وتابع رئيس الوزراء: "لن يتم السماح باستمرار تعطل إنجاز المناطق الصناعية في فلسطين، وسيتم بذل كافة الجهود للعمل على فك الحصار المفروض على قطاع الإنتاج، وخلق تنمية اقتصادية عن طريق العناقيد في المحافظات الفلسطينية".

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