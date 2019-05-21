أسماء المرشحين لاختبار وظيفة منقذ بحري في محافظات غزة

غزة / سما /

أصدرت نقابة الصيادين في قطاع غزة ، اليوم السبت، تنويهاً مهماً بشأن المرشحين لاختبار وظيفة "منقذ بحري"، والذي سيقام في وقت لاحق سيتم الاعلان عنه.

وأوضحت النقابة، أن أسماء المنقذين الموجودة في الكشوفات المصورة تم الحصول عليها من قبل الحاسوب التابع لوزارة العمل، بعد جلسات مطولة بحضور ممثلين من النقابة والحكم المحلى وعن مكاتب العمل بالقطاع.

وطالبت نقابة الصيادين بغزة، جميع المنقذين المدرجة أسمائهم في الكشوفات، بضرورة التوجه إلى مرسى الصيادين في دير البلح، مشيرةً إلى ضرورة اصطحابهم للمستندات التالية:

الهوية الأصلية ونسخة عنها وشهادة الإنقاذ البحري الأصلية الصادرة عن وزارة الدفاع المدني، وذلك من محافظة الشمال لغاية مدينة الزهراء يوم الثلاثاء 21/5/2019، ومن محافظه الوسطى لغايه مدينه رفح يوم الاربعاء الموافق 22/5/2019

وأشارت النقابة إلى أن الاختبار سيبدأ الساعة الـ9 صباحاً، متمنيةً النجاح والتوفيق لهم، وأن الذين لم تدرج أسمائهم في هذه الكشوفات أن يحالفهم الحظ في الكشوفات المرتقبة بالأيام القادمة.

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