  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلفيت: طوق استيطاني يعزل قلعة دير سمعان الاثرية

السبت 18 مايو 2019 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: طوق استيطاني يعزل قلعة دير سمعان الاثرية


سلفيت /سما/

قال شهود عيان أن نشاطا استيطانيا متسارعا يجري حول قلعة دير سمعان الأثرية غرب كفر الديك غرب سلفيت، مما تسبب بإحكام الطوق من جهاتها الأربع على القلعة الأثرية باستثناء طريق ترابية يوصل إليها من الجهة الجنوبية.

وأكد الشهود أن بناء وحدات استيطانية جديدة استزف أراضي القلعة من جهاتها الأربع، وأن جدران وأحجار قديمة تم تجريفها لصالح التوسع الاستيطاني خارج القلعة الأثرية التي بات من الصعب الدخول إليها.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنة "ليشم" التي تطوق القلعة الأثرية من جهاتها الأربع قد استنزفت ملحقات وأراضي حول القلعة الأثرية من الخارج، وأبقت فقط على القلعة من الداخل، وتم استنزاف أراضي زراعية ورعوية تتبع لبلدات كفر الديك ورافات ودير بلوط وهو ما قلص مساحة أراضي تلك البلدات بشكل كبير.

وطالب أهالي قرية كفر الديك لجنة مواقع التراث العالمي في اليونسكو بالموافقة على إدراج القرية أو القلعة الأثرية دير سمعان ضمن لائحة التراث العالمي لحمايتها.

الأكثر قراءة اليوم

المالكي: الانقسام قوض قدرتنا وغزة على وشك الانهيار واقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة هدفه التالي..

بالصور.. وفاة طفلة من غزة أثناء تلقيها العلاج "وحيدة" بالقدس المحتلة

حميدتي: قصة راعي إبل تحول إلى مجرم حرب لحاكم فعلي للسودان

لهذا السبب.. "اسرائيل" بعثت رسالة الى عادل الامام !

ديلي تليغراف: "حركة حماس تشكر كوربين"!

مركز دولي يكشف عن موعد عيد الفطر فلكيا

تقارير : كريستيانو يتبرع لإفطار الصائمين في غزة

الأخبار الرئيسية

اسرى فلسطينيون - ارشيف

مصلحة السجون الإسرائيلية تتنكر لاتفاقها مع الأسرى: لا هواتف قريباً

صحيفة إسرائيلية: هذه هي مفاجأة حماس والجهاد الإسلامي في الحرب القادمة

كوشنير نتنياهو - ارشيف

معهد واشطن: لا دولة للفلسطينيين في صفقة القرن وتوطين اللاجئين وترامب لم يقرأها بعد

رئيس

الخارجية الفلسطينية: الرئيس يستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع نتنياهو في موسكو

تحذير إسرائيلي من تفعيل حماس لقواتها البحرية ضد قواعد عسكرية