معايعة ونظيرها البريطاني يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين

بيت لحم / سما /

بحثت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة مع وزير السياحة البريطاني مايكل إليس سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وأكدت معايعة خلال لقائها نظيرها البريطاني، اليوم السبت، في مقر الوزارة ببيت لحم، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، تطلعها لمزيد من التعاون الثنائي بين الجانبين والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره البريطاني.

وقالت إن التشبيك المباشر بين البلدين يكون من خلال قدوم السائح البريطاني الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، مستخدما للمرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحلات بيع التحف ووسائل النقل وغيرها الكثير، مساهما في زيادة فرص العمل لدى القطاع السياحي الفلسطيني ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.

وتحدثت معايعة عن آخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية لتكثيف أعداد السياح القادمين الى فلسطين، من خلال تكثيف المشاركة في أهم المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة، واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين، علاوة على انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة التي عملت وستعمل على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة لم تكن تزور فلسطين في الماضي، ما أحدث وسيحدث نقلات نوعية في أعداد السياح القادمين الى فلسطين وفي نسبة الاشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية.

بدوره، أعرب الوزير البريطاني عن أعرأعر شكره للوزيرة معايعة على تعاونها وعملها المشترك في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكدا اعجابه بأسلوب العمل الذي تتبعه وزارة السياحة والاثار في الترويج لفلسطين، علاوة على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات في مجال تهريب القطع الاثرية.

واصطحبت الوزيرة معايعة الوفد في زيارة الى كنيسة المهد للاطلاع على ما تحويه الكنيسة من مقتنيات وما ترمز له، إضافة لاستماعهم لشرح كامل عن تاريخ الكنيسة ومقتنياتها.