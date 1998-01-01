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فتح: نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وخطيرة والحاجة ملحة للوحدة ونبذ الخلافات

السبت 18 مايو 2019 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وخطيرة والحاجة ملحة للوحدة ونبذ الخلافات


رام الله / سما /

أكدت حركة "فتح" أنها لن تفرط بحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين، مهما علت الضغوطات وعظمت التضحيات، ومهما ظن البعض من أن الطريق للحرية والاستقلال صعب وطويل ومستحيل.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر، اليوم السبت، إن النصر قادم لا محالة، وإنه بالصمود والمقاومة والصبر والتمسك بأرضنا وحقوق شعبنا، والعمل على كافة الصعد الدولية دون ملل او كلل، وبالمعنويات العالية والثقة بالله وبالوحدة الوطنية، نعبر وننتصر ونرفع علمنا الفلسطيني فوق أسوار القدس.

وشدد القواسمي على أننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وخطيرة، وهي بحاجة الى التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات والتعالي عن صغائر الأمور، وإلى رفع المعنويات عاليا، والثقة المطلقة بأصعب الأوقات لأننا قادرون على الصمود والوقوف أمام الضغوطات والأعاصير، وأي صفقة مزعومة تسلبنا حقوقنا لن تمر

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