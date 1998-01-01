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الرئيس يتسلم رسالة من نظيره الروسي وهذا فحواها..

السبت 18 مايو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم رسالة من نظيره الروسي وهذا فحواها..


رام الله / سما /

 تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على رسالته، أكد فيها تأييد ودعم روسيا الاتحادية للشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير الروسي حيدر أغانين، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله لدى دولة فلسطين.

وأعرب الرئيس الروسي بوتين في رسالته، عن قلق روسيا من أية محاولات لتجاوز المبادئ الأممية والقانون الدولي.

بدوره، أعرب الرئيس، للسفير الروسي، عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني لروسيا رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل لشعبنا ونصرة قضيته، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات التاريخية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

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