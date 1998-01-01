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اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع فهي انعكاس لحالة شعبية ونقابية

السبت 18 مايو 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع فهي انعكاس لحالة شعبية ونقابية


غزة / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن الحكومة ستقوم بأي شيء يعزز من صمود المواطنين، ويؤمّن لقمة عيش كريمة لهم، وأبوابها مفتوحة أمام الجميع، كونها انعكاس لحالة شعبية ونقابية".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت، في مكتبه برام الله، وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأضاف اشتية: "سنبدأ قريبا العمل في برنامج يشجع العائلات على الإنتاج، والانتقال من حالة الاحتياج الى حالة الإنتاج، وسنقوم بتعيين ملحقين تجاريين في سفاراتنا للتسويق للمنتج الفلسطيني في الخارج، وسننشئ كلية جامعية للتدريب المهني من أجل ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل".

وتابع رئيس الوزراء: "الحكومة ستكون شريكا أساسيا في أي نشاط تريد إقامته النقابات العمالية في فلسطين، كون النقابات الحضن الدافئ للعمل الوطني، وتحتم الضرورة علينا الآن الوقوف في صف واحد لمساندة القيادة الفلسطينية في ظل الحرب السياسية والمالية التي تُشن على شعبنا".

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