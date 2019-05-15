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منع الحفلات بشوارع غزة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة

السبت 18 مايو 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع الحفلات بشوارع غزة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة


غزة / سما /

قررت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة ابتداءً من تاريخ 15/5/2019م وحتى انتهاء فترة اختبارات الثانوية العامة (التوجيهي).

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي "إن الشرطة قررت منع الحفلات في الشوارع والأماكن العامة وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة".

وأوضح البطنيجي أن هذا قرارا إجرائيا تتخذه الشرطة كل عام لتوفير السكينة والهدوء للطلبة.

وبين البطنيجي أن الشرطة أوجدت بديلا للمواطنين للاحتفال وهو الصالات والأماكن المغلقة مع المحافظة على الهدوء وعدم رفع الصوت.

وشدد البطنيجي أن كل من سيخالف القرار سيعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة، داعيا المواطنين للتعاون مع الشرطة لتهيئة الأجواء للطلبة.

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