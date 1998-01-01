"شؤون اللاجئين" تدعم مركز الدفاع المدني في مخيم الجليل بالبقاع اللبناني بإطفائيات ومستلزماتها

رام الله / سما /

سلمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، صباح اليوم السبت، مركز الدفاع المدني في مخيم الجليل بالبقاع اللبناني، اطفائيات ومستلزماتها، وذلك بحضور مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، وأمين سر اللجان الشعبية ابو اياد الشعلان، ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم الجليل ابو جهاد عقمان، ومسؤولي الفصائل واللجان الشعبية في منطقة البقاع.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي، "إن مشروع دعم مركز الدفاع المدني في مخيم الجليل جاء بعد دراسة وزيارة للمخيم والاطلاع على احتياجاته"، لافتا الى ان مشروع الاطفائيات المنجز اليوم سيساهم في تسهيل عمل طواقم الدفاع المدني في منطقة البقاع ومخيم الجليل والدخول بكل سهولة في ازقة المخيم والسيطرة على الحرائق، كما سيعالج في الوقت نفسه مشكلة صعوبة دخول سيارات الدفاع المدني في ازقة المخيم لضيقها، والتي تحول دون وصولها الى الحرائق او السيطرة عليها.

وواضح ابو هولي، ان المشروع المنفذ والممول من دائرة شؤون اللاجئين تضمن: مطافئ حريق بودرة يدوي وزن 6 كيلو للحرائق الصغيرة، ومطافئ حريق بودرة يدوي وزن 12 كيلو لحرائق الخشب والاقمشة، ومطافئ حريق عاز CO2 وزن 5 كيلو حرائق كهرباء، ومطافئ حريق سائل رغوي فاوم 12 كيلو حرائق بتروليات، بالإضافة الى بُدل (اطقم لباس) ضد الحرائق، وخزان مياه ومضخة مياه تعمل على البنزين الى جانب مجموعة نربيج مياه كتان مقاوم للحرق مع مدفع مياه بالإضافة الى "توكتوك" (مركبة بثلاث عجلات) لسرعة التحرك في ازقة المخيم.

واكد ابو هولي، ان دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل على تخفيف معاناة اهلنا اللاجئين في مخيمات لبنان وحمايتهم والحفاظ على حياتهم والعمل على تنفيذ المشاريع ذات اولوية للمخيم بالتنسيق مع اللجان الشعبية وفق الامكانات المتوفرة لديها بناء على تعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باعتبار احتياجات المخيمات الفلسطينية في لبنان ذات اولوية وخصوصية.