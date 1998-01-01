الهدمي يطلع القنصل السويدي العام على التطورات في القدس

القدس المحتلة / سما /

اطلع وزير شؤون القدس فادي الهدمي، في مكتبه اليوم السبت، القنصل السويدي العام في القدس جيسكا اولوسون، على أوضاع القدس وما تعانيه جراء الإجراءات الإسرائيلية.

واشاد الهدمي، بموقف السويد من قضية القدس، وبالعلاقات السويدية-الفلسطينية والدعم السياسي والمالي الذي تقدمه السويد للشعب الفلسطيني، مطالبا بمزيد من هذا الدعم للمشاريع الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، بهدف دعم صمود المواطنين فيها لمواجهة الهجمة الشرسة التي يمارسها الاحتلال على الارض وعلى المقدسات الاسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وشكر وزير القدس مملكة السويد حكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، واعترافها بدولة فلسطين والتزامها بالحل السياسي القائم على حل الدولتين.

من جهتها اكدت القنصل السويدي، ان بلادها متمسكة بضرورة انهاء الصراع واحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.