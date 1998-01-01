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الأسطل: لسنا في ترف ولا رفاه فكري وعلينا الانصياع لثوابتنا لنحقق المصالحة والوحدة الوطنية

السبت 18 مايو 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكد الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ ياسين الأسطل، اليوم السبت، أن لسنا في ترف ولا رفاه فكري وعلينا الانصياع لثوابتنا لنحقق المصالحة والوحدة الوطنية.

وقال الشيخ الأسطل في تدوينه نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:"لسنا في ترف ولا رفاه فكري وعلينا الانصياع لثوابتنا لنحقق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية على الأرض قبل أن تطوينا عجلة التاريخ، والتاريخ لا يرحم المتخاذلين ولا المتنطعين وعلينا أن نكون الأمة العدول الوسط بين الأمم كما أمرنا الله".

وأضاف:" ألم يأن لنا ان نوحد صفنا فكلمتنا واحدة ،لا إله إلا الله، ولابد من إبداع يتناسب مع حجم المسئولية والأمانة وإلا فإنها الخيانة، وعدم الإحساس بحجم المسئولية والأمانة قدر الشعب كل الشعب والتاريخ والتضحيات العظيمة تنكر وخيانة لنضالات الأمة".

وأكد الشيخ الأسطل، "أن ببيتنا الفلسطيني ضروري أن نجد طريقا للالتقاء فيما بيننا للبقاء على قيد الحياة مع بقية من كرامة بقيت لنا وإلا فإننا إلى الفناء والزوال".

#ياسين الأسطل

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