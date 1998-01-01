  1. الرئيسية
  2. الصحة

للرجال.. دراسة تكشف العمر الأنسب للإنجاب!

السبت 18 مايو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للرجال.. دراسة تكشف العمر الأنسب للإنجاب!


وكالات / سما /

كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة روتجرز، أنه يجب على الرجال إنجاب الأطفال قبل بلوغ الـ 35 من عمرهم، لتجنب خطر إلحاق الضرر بصحة زوجاتهم وأطفالهم.

ووجد الباحثون أن الرجال، مثل النساء، يمكن أن تكون لديهم ساعة بيولوجية موقوتة.

وبعد مراجعة 40 عاما من البحث المستمر في هذا الإطار، توصلت الدراسة إلى أن الرجال، الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما أقل خصوبة نسبيا، مع ارتفاع خطر إصابة الزوجات بارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل، ومرض سكري الحمل والولادة قبل الأوان.

وتبيّن أيضا أن أطفال الآباء الأكبر سنا، أكثر عرضة للولادة قبل الأوان أو الموت في الرحم، إلى جانب ضعف صحتهم العامة وانخفاض الوزن عند الولادة والمعاناة من مشكلات القلب، والعيوب الخلقية والإصابة بسرطان الأطفال أو مرض التوحد، فيما بعد.

ويعتقد الباحثون أن سبب هذه التأثيرات السلبية هو الانخفاض الطبيعي في مستويات هرمون التستوستيرون، مع التقدم في العمر، ما يشير إلى أن الحمل المبكر أو تخزين الحيوانات المنوية لاستخدامها لاحقا، يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية للأم والطفل.

وقالت معدة الدراسة، غلوريا باخمان، مديرة معهد صحة النساء في كلية "روتجرز روبرت وود جونسون" الطبية: "من المعروف على نطاق واسع أن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث عند النساء بعد سن 35، يمكن أن تؤثر على الحمل وصحة الطفل، إلا أن معظم الرجال لا يدركون أن تقدمهم في السن يمكن أن يكون له تأثير مماثل".

ومع تحسن التكنولوجيا، يمكن للعلماء إلقاء نظرة فاحصة على الأسباب، التي أدت إلى المضاعفات والمشكلات الصحية لدى الأجنة والرضع والأمهات، ويبدو أن عمر الأب يشكل عاملا مهما.

ووجدت الدراسة أيضا أن الرجال الأكبر سنا يعانون من مشكلات الخصوبة، حتى لو بلغ عمر زوجاتهم أقل من 25 عاما.

#الرجال

الأكثر قراءة اليوم

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

تل أبيب: حماس ابتدعت منظومة تقنية قادرة على إطلاق المئات من الصواريخ وبكبسة زرٍّ واحدةٍ تصِل حيفا

المالكي: الانقسام قوض قدرتنا وغزة على وشك الانهيار واقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة هدفه التالي..

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

بالصور.. وفاة طفلة من غزة أثناء تلقيها العلاج "وحيدة" بالقدس المحتلة

مهددا الفلسطينيين بنكبة جديدة ..ديختر: "يا جبل ما يهزك ريح"!

ديلي تليغراف: "حركة حماس تشكر كوربين"!

الأخبار الرئيسية

مصارد عبرية : حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر

رئيس

الخارجية الفلسطينية: الرئيس يستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع نتنياهو في موسكو

تحذير إسرائيلي من تفعيل حماس لقواتها البحرية ضد قواعد عسكرية

i

مصدر أمني سوري : إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

المالكي

المالكي: الانقسام قوض قدرتنا وغزة على وشك الانهيار واقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة هدفه التالي..