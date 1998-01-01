إنستغرام "تعدم" تطبيقاً مغموراً مشابهاً لسناب شات

وكالات / سما /

تتجه منصة إنستغرام إلى إغلاق تطبيقها المستقل للتراسل المسمى Instagram Direct قبل أن تتاح لبعض الأشخاص فرصة استخدامه، وذلك وفقًا لمات نافارا Matt Navarra، معلق وسائل التواصل الاجتماعي، الذي رصد، إلى جانب العديد من المستخدمين، رسالة جديدة في التطبيق تُشير إلى الإغلاق في الشهر المقبل.

وكانت هذه المرة الأولى التي يكتشف فيها بعض الأشخاص وجود التطبيق، وذلك لأن إنستغرام لم تطلقه بشكل عالمي، بل أطلقته في شهر ديسمبر من عام 2017 ضمن عدد محدد من الدول.

ميزة التراسل المباشر

وأشار متحدث باسم الشركة في ذلك الوقت إلى أن ميزة التراسل المباشر داخل تطبيق إنستغرام كانت تنمو، وأن الشركة شعرت بقدرتها على جعلها أفضل إذا حصلت الميزة على تطبيقها المستقل، ويبدو أنها اتبعت مسار الشركة الأم، فيسبوك، نفسه فيما يتعلق بتطبيقها للتراسل المستقل، ماسنجر Messenger.

وكانت طريقة عمل التطبيق مشابهة لطريقة عمل تطبيق سناب شات Snapchat – إذ يمكن للمستخدمين مشاركة صورهم وفيديوهاتهم بسهولة أو كتابة الرسائل، ويختفي صندوق بريد الرسائل الخاصة ضمن تطبيق إنستغرام الأساسي بمجرد تثبيت التطبيق، ولا يمكن الوصول إلى أي رسائل إلا عبر تطبيق Direct.

في المقابل، لم توضح إنستغرام سبب إغلاقها لتطبيق Direct، لكن القرار يأتي في الوقت الذي تستعد فيه فيسبوك لدمج منصاتها المختلفة للتراسل، واتساب، ورسائل إنستاجرام، وماسنجر، مما يجعل المنتجات أقرب إلى بعضها البعض.

وتُعد خطة الدمج جزءًا من خطة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، من أجل توفير تشفير شامل وجعل فيسبوك أكثر خصوصية.

وقال مارك زوكربيرج ضمن فعاليات مؤتمر فيسبوك السنوي للمطورين Facebook F8 – المنعقد في وقت سابق من هذا الشهر: أعتقد أن المستقبل للخصوصية، وكلما أصبح العالم أكبر وأكثر اتصالًا، كلما احتجنا إلى الشعور بالتقارب أكثر من أي وقت مضى.