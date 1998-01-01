مزايا خيالية في هاتف "هواوي" الاقتصادي الجديد

وكالات / سما /

تستعد شركة "هواوي" الصينية لطرح هاتفها الاقتصادي الجديد الذي يأتي بمزايا خيالية، بنهاية شهر مايو الجاري.

ويأتي هاتف "P smart Z " بمواصفات مميزة، حيث يصل حجم شاشته إلى 6.59 بوصة، كما أنها لا تحتوي على أي ثقوب للكاميرا الأمامية.

مواصفات هاتف P smart Z

وزودت "هواوي" هاتفها الجديد بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة "16+2" ميغا بيكسل، تتميز بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة وتقريبها.

كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، كما أنها لا تظهر على الهيكل إلا عند الحاجة لاستعمالها، فهي ستكون متحركة ومخفية.

مزايا هاتف P smart Z

ودعمت "هواوي" هاتفها الاقتصادي الجديد بإطار معدني وغطاء خلفي من البلاستيك، في حين جاء غطاؤه الأمامي مصنوعًا من الزجاج.

ويأتي هاتف "P smart Z" مدعومًا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، لديها القدرة على مواصلة العمل لمدة يومين متواصلين بالشحنة الواحد، كما أنها مصنوعة من الليثيوم بولمير غير قابلة للإزالة.

ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف بسعر 300 دولار، بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر.