  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

غزة الرياضي يعلن عن مدربه الجديد

السبت 18 مايو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة الرياضي يعلن عن مدربه الجديد


غزة / سما /

أعلن نادي غزة الرياضي رسمياً تعيين الكابتن أحمد عبد الهادي، لقيادة الفريق في الموسم القادم خلفا للكابتن محمود المزين الذي تقدم باستقالته عقب نهاية بطولة الدوري الممتاز.

وقال فاروق الإفرنجي رئيس نادي غزة الرياضي لبرنامج "كورة عالهوا"، إن الإدارة اتفقت مع عبد الهادي لتولي تدريب الفريق، وأن الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأكد الإفرنجي أن النادي أبرم النادي أربع تعاقدات مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف العميد.

وكان الرياضي أتم ضم أربعة لاعبين هم إسلام أبو عبيدة وسليمان السكافي وعبد الباري بدوان ومحمد السطري.

وسبق لعبد الهادي قيادة فرق اتحاد وخدمات خانيونس إلى جانب شباب جباليا وشباب رفح.

ومن المنتظر أن يتم تشكيل الجهاز المعاون لعبد الهادي خلال الأيام القادمة.

#غزة الرياضي

الأكثر قراءة اليوم

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

تل أبيب: حماس ابتدعت منظومة تقنية قادرة على إطلاق المئات من الصواريخ وبكبسة زرٍّ واحدةٍ تصِل حيفا

المالكي: الانقسام قوض قدرتنا وغزة على وشك الانهيار واقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة هدفه التالي..

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

بالصور.. وفاة طفلة من غزة أثناء تلقيها العلاج "وحيدة" بالقدس المحتلة

مهددا الفلسطينيين بنكبة جديدة ..ديختر: "يا جبل ما يهزك ريح"!

ديلي تليغراف: "حركة حماس تشكر كوربين"!

الأخبار الرئيسية

مصارد عبرية : حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر

رئيس

الخارجية الفلسطينية: الرئيس يستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع نتنياهو في موسكو

تحذير إسرائيلي من تفعيل حماس لقواتها البحرية ضد قواعد عسكرية

i

مصدر أمني سوري : إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

المالكي

المالكي: الانقسام قوض قدرتنا وغزة على وشك الانهيار واقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة هدفه التالي..