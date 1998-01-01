غزة الرياضي يعلن عن مدربه الجديد

غزة / سما /

أعلن نادي غزة الرياضي رسمياً تعيين الكابتن أحمد عبد الهادي، لقيادة الفريق في الموسم القادم خلفا للكابتن محمود المزين الذي تقدم باستقالته عقب نهاية بطولة الدوري الممتاز.

وقال فاروق الإفرنجي رئيس نادي غزة الرياضي لبرنامج "كورة عالهوا"، إن الإدارة اتفقت مع عبد الهادي لتولي تدريب الفريق، وأن الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأكد الإفرنجي أن النادي أبرم النادي أربع تعاقدات مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف العميد.

وكان الرياضي أتم ضم أربعة لاعبين هم إسلام أبو عبيدة وسليمان السكافي وعبد الباري بدوان ومحمد السطري.

وسبق لعبد الهادي قيادة فرق اتحاد وخدمات خانيونس إلى جانب شباب جباليا وشباب رفح.

ومن المنتظر أن يتم تشكيل الجهاز المعاون لعبد الهادي خلال الأيام القادمة.