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عوض الله وعثمان ينضمان لصفوف التفاح

السبت 18 مايو 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عوض الله وعثمان ينضمان لصفوف التفاح


غزة / سما /

كشف نادي التفاح عن تعاقده مع لاعبين جديدين في الانتقالات الصيفية, تمهيدا للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الأولى بدءا من الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد التفاح تعاقده مع اللاعبين فادي عوض الله وأحمد عثمان مدة موسم واحد قادمين من خدمات الشاطئ وبيت حانون الأهلي تواليا, ليكونا ثالث ورابع صفقات الفريق بعد عبد الرحمن سلمان, ومحمود أبو طبق.

ويعدّ عوض الله وعثمان إضافة جيدة لفريق التفاح, بانتظار الكشف عن صفقات أخرى للنادي خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن التفاح أعلن عن تشكيل لجنة للتعاقدات مؤخرا, وتضم المشرف الرياضي أسامة حسونة, والمدرب بسام أبو الصادق, وأمين الصندوق رامي غزال.

#فادي عوض الله

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