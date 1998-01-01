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حماس: إدانة برلمان المانيا لـ"BDS" يوم أسود بتاريخ حقوق الإنسان

السبت 18 مايو 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إدانة برلمان المانيا لـ"BDS" يوم أسود بتاريخ حقوق الإنسان


غزة / سما /

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار البرلمان الألماني إدانة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل "BDS" واعتبارها "معادية للسامية" بأنه مؤسف ومخز.
وقال رئيس حملة المقاطعة بفلسطين القيادي في حماس باسم نعيم:"  ‏للأسف الشديد ألمانيا غير قادرة على مغادرة الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود وما ارتكبوه بحقهم من جرائم ولكن لا يجوز تصحيح ذلك على حساب شعبنا وحقوقه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال".
وأوضح نعيم أن قرار البرلمان الألماني يعد تبنيا للرواية الاسرائيلية المضللة لتتطابق مع اليهود بشكل عام ودولة الاحتلال، وهذا ما ينفيه التاريخ والواقع، بما فيه الكثير من اليهود حول العالم.
واستنكر نعيم القرار المجحف بحق الشعب الفلسطيني في النضال بكل السبل المتاحة لإنهاء أسوأ احتلال عرفه التاريخ، وخاصة أن المقاطعة هي وسيلة سلمية للتعبير عن الرفض للاحتلال الإسرائيلي.
وطالب البرلمان الألماني بالتراجع عن القرار فورا لأن مثل هذا القرار يمثل دعما للمعتدي وتحصين له من أي ملاحقة أو عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطينية.
وأضاف" كما انه لا يخدم السلام والاستقرار، وبدلا من ذلك نتوقع دعما من ألمانيا لشعبنا على كل المستويات لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة".

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