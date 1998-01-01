  1. الرئيسية
  2. الرياضة

انقسام داخل جدران برشلونة بسبب جريزمان

السبت 18 مايو 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقسام داخل جدران برشلونة بسبب جريزمان


وكالات / سما /

تشعبت آراء مسؤولي نادي برشلونة حول مسألة التعاقد مع أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلا أن الاتجاه الغالب مال إلى التواصل مع محيط النجم الفرنسي لبحث سبل التوقيع معه.

ومنذ أن أعلن أنطوان جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء المنصرم، ارتبط اسمه بقوة نحو الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة لمزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم.

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة منقسمون حول التعاقد مع أنطوان جريزمان، فما بين مؤيد ومعارض، يبزغ اسم المدرب إرنستو فالفيردي في قائمة المطالبين بضم النجم الفرنسي.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “بالنسبة لجريزمان، فالذي يقرر في هذا الموضوع هو الرئيس بارتوميو، فهو الذي أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات معه عندما تواصلت بيئة اللاعب مع النادي، فالفيردي يريده، ولكن القرار الحاسم بيد الرئيس”.

وسيلجأ اللاعب الفرنسي إلى الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي سينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً فقط، بداية من شهر يوليو القادم.

#جريزمان

الأكثر قراءة اليوم

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

تل أبيب: حماس ابتدعت منظومة تقنية قادرة على إطلاق المئات من الصواريخ وبكبسة زرٍّ واحدةٍ تصِل حيفا

المالكي: الانقسام قوض قدرتنا وغزة على وشك الانهيار واقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة هدفه التالي..

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

بالصور.. وفاة طفلة من غزة أثناء تلقيها العلاج "وحيدة" بالقدس المحتلة

مهددا الفلسطينيين بنكبة جديدة ..ديختر: "يا جبل ما يهزك ريح"!

ديلي تليغراف: "حركة حماس تشكر كوربين"!

الأخبار الرئيسية

مصارد عبرية : حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر

رئيس

الخارجية الفلسطينية: الرئيس يستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع نتنياهو في موسكو

تحذير إسرائيلي من تفعيل حماس لقواتها البحرية ضد قواعد عسكرية

i

مصدر أمني سوري : إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

المالكي

المالكي: الانقسام قوض قدرتنا وغزة على وشك الانهيار واقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة هدفه التالي..