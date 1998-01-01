انقسام داخل جدران برشلونة بسبب جريزمان

وكالات / سما /

تشعبت آراء مسؤولي نادي برشلونة حول مسألة التعاقد مع أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلا أن الاتجاه الغالب مال إلى التواصل مع محيط النجم الفرنسي لبحث سبل التوقيع معه.

ومنذ أن أعلن أنطوان جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء المنصرم، ارتبط اسمه بقوة نحو الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة لمزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم.

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة منقسمون حول التعاقد مع أنطوان جريزمان، فما بين مؤيد ومعارض، يبزغ اسم المدرب إرنستو فالفيردي في قائمة المطالبين بضم النجم الفرنسي.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “بالنسبة لجريزمان، فالذي يقرر في هذا الموضوع هو الرئيس بارتوميو، فهو الذي أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات معه عندما تواصلت بيئة اللاعب مع النادي، فالفيردي يريده، ولكن القرار الحاسم بيد الرئيس”.

وسيلجأ اللاعب الفرنسي إلى الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي سينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً فقط، بداية من شهر يوليو القادم.