جماهير ريال مدريد تختار الصفقات الصيفية

وكالات / سما /

حددت جماهير ريال مدريد الصفقات التي يتوجب على النادي إبرامها خلال سوق الانتقالات الصيفة من أجل تدعيم صفوف الفريق، ذلك عبر استفتاء أجرته صحيفة ماركا الإسبانية شارك به أكثر من 55 ألف شخص.

وهناك العديد من اللاعبين الذين ارتبطوا بريال مدريد في الآونة الأخيرة مثل إدين هازارد، بول بوجبا، كريستيان إريكسن، لوكا يوفيتش، نيمار وتانجي دومبيلي، وبالتأكيد من المستحيل أن يتعاقد النادي معهم جميعاً، لكن على الأغلب سيتم التوقيع مع 3 منهم على الأقل.

واستعرضت الصحيفة المدريدية هذه الأسماء، وطلبت من الجماهير اختيار الصفقات الأهم للنادي، وحصل إدين هازارد نجم تشيلسي على أكبر عدد من الأصوات، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني.

وتؤكد العديد من المصادر أن انتقال هازارد إلى ريال مدريد أصبح مجرد مسألة وقت ليس أكثر، وستتم الصفقة مقابل 100 مليون يورو، بينما سيوقع اللاعب على عقد يمتد لخمسة أعوام.

وحل لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني، وهو أيضاً بات قريباً من الانتقال للنادي الملكي، وتشير المصادر أن الصفقة سوف تبلغ 60 مليون يورو.

وجاءت المفاجأة باحتلال بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد المركز الأخير، فمن الواضح أن الجماهير لا ترغب بالتعاقد معه، وقد يعود سبب ذلك إلى شخصيته المثيرة للجدل وتذبذب مستواه.

كذلك تواجد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الرابع، ويبدو أنه هو الآخر غير مرحب به بشكل كبير في النادي، لكن بجميع الأحوال الصفقة لن تكون سهلة، ويتوجب على اللاعب التمرد على ناديه لكي تتم.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب كريستيان إريكسن الذي سينتهي عقده عقب نهاية الموسم القادم، لكن رئيس توتنهام دانييل ليفي يرفض التخلي عنه بأقل من 70 مليون يورو.

وجاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:-

إدين هازارد: 53 ألف صوت

لوكا يوفيتش: 34 ألف صوت

كريستيان إريكسن: 25 ألف صوت

نيمار: 17 ألف صوت

تانغي ندومبيلي: 16 ألف صوت

بول بوجبا: 13 ألف صوت