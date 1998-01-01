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اعتقال مواطن من الجلزون واقتحامات بالضفة

السبت 18 مايو 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مواطن من الجلزون واقتحامات بالضفة


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، منتصف الليلة الماضية أسيرا محررا من مخيم الجلزون، كما داهمت عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حسين بصبوص من مخيم الجلزون على حاجزٍ قرب القدس المحتلة. كما احتجزت عدة شبان مدة ساعة ونصف أثناء عودتهم من المسجد الأقصى عبر معبر قلنديا.

من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس، وذلك بعد ساعات من اقتحام المستوطنين لبلدة عصيرة القبلية، واضرام النيران في حقول المزارعين المتاخمة لمستوطنة يتسهار.

واقتحم الجنود عدة منازل وفتشوها في قرية التواني شرق يطا جنوب الخليل.

وفجر اليوم السبت أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت بمنطقة جبل الدير في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

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