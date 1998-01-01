يوفنتوس يوجه أنظاره نحو ساري لخلافة أليجري

وكالات / سما /

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في محادثات مع ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، من أجل قيادة فريق السيدة العجوز خلال الموسم القادم، خلفاً للمدير الفني السابق ماسيمليانو أليجري.

وسيرحل أليجري بعد مسيرة مميزة رفقة يوفنتوس على المستوى المحلي، بعدما تمكن من قيادة الفريق للتتويج بلقب الكالتشيو في آخر 5 سنوات، كما فاز بكأس إيطاليا 4 مرات متتالية، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن يوفنتوس بدأ محادثاته مع ماوريسيو ساري، بعد تأكده من عدم إمكانية إسناد مهمة تدريب الفريق، إلى الإسباني بيب جوارديولا، أو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ومن المتوقع ألا يستمر ساري في قيادة العارضة الفنية للبلوز، في ظل خلافه المتواصل مع إدارة النادي، وهو ما يسعى يوفنتوس لاستغلاله، من أجل إعادة ساري مرة أخرى للدوري الإيطالي.

وكان ساري قد علق على مستقبله قبل أيام، حيث قال: “أعتقد أنني سأبقى في تشيلسي، لكنني لست متأكداً، يمكنني فقط أن أقول، إن النادي طلب مني التأهل لدوري أبطال أوروبا، وقد حققنا الهدف”.