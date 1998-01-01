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مورينيو: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية!

السبت 18 مايو 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية!


وكالات / سما /

أجرى البرتغالي جوزيه مورينيو حواراً مع شبكة “راديو مونتي كارلو” الفرنسية، حيال بعض القضايا الرياضية، كان من ضمنها رأيه الشخصي حول هوية الفائز بالكرة الذهبية للموسم الحالي.

وأكد جوزيه مورينيو، أن حظوظ الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج بالكرة الذهبية، أصبحت ضئيلة، وذلك لأن نجم برشلونة فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عقب الخروج المخيب أمام ليفربول.

ويبدو أن الأمور أصبحت في غاية التعقيد بالنسبة للأرجنتيني، حيث بدا واضحاً أن جميع الأوراق ليست بحوزته لنيل هذه الجائزة المرموقة، وأنه أضاع فرصة كبيرة بعد خسارة فريقه أمام ليفربول.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية لراديو مونتي كارلو: “بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، أشك في أن ليونيل ميسي يستحق الكرة الذهبية هذا الموسم”.

وأوضح المدرب البرتغالي: “لكي تكون الأفضل، عليك أن تكون فائزاً، وليس مجرد لاعب مميز. لا يمكن أن تكون الأفضل بدون الفوز بأشياء عظيمة”.

واختتم بالقول: “أنا أشك في أن ميسي يستحق الكرة الذهبية، اعتقدنا جميعاً أنه عاد، لكنه لا يزال يفشل في دوري الأبطال. لتكون الأفضل، عليك أن تفوز”.

#ميسي #مورينيو

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